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ABD'de bombardıman uçağı düştü
- Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağında kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor
Genel 02.10.2019, 17:47
WINDSOR LOCKS (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.
Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.
Bombardıman uçağının düştüğü bölgede havaya siyah bir dumanın yükseldiği görüldü.
Bradley Uluslararası Havaalimanı yakınında New England Havacılık Müzesi'nin bulunduğu belirtildi.
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