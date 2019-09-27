ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
- Şirket, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, borsa yatırımcılarını yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti
Genel 27.09.2019, 21:26
DETROIT (AA) - ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.
Şirket, distribütörlere para ödeyerek, satılan araç sayısını yüksek gösterip borsadaki yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyordu.
Fiat Chrysler, uzlaşma kapsamında satış bildirim süreçlerini iyileştirme ve denetime açma sözü verdi.
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