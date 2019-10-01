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ABD'de komşusunu öldüren polis "cinayetten" suçlu bulundu
- Yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren kadın polis, çıkarıldığı mahkemede "cinayetten" suçlu bulundu
Genel 01.10.2019, 20:04
WASHINGTON (AA) - ABD'de geçen yıl yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren kadın polis, "cinayetten" suçlu bulundu.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, kadın polis Amber Guyger, eylül ayında Dallas'ta kendi evi yerine yanlışlıkla komşusunun evine girdi.
Kadın polis, girdiği evdeki komşusunu öldürdü.
Guyger'in "nefsi müdafaa" savunmasını kabul etmeyen hakim, verilecek cezaya ise henüz karar vermedi.
Öte yandan, 31 yaşındaki Guyger'in müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyahi komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından Guyger, görevden alınmıştı.
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