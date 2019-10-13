Son Dakika
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı

ABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için dua

- Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kılınan cuma namazında, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için dua edildi - Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş: - (Harekat hakkında) ABD kamuoyundaki iftira ve yalanlara karşı birlikte durmamız lazım. Sosyal medyada, siyasetçiler nezdinde ve her yerde gerçekleri anlatalım"

Genel 11.10.2019, 21:53
ABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için dua

NEW YORK (AA) - ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için dua edildi.

ABD'nin başkenti Washington’daki Amerika Diyanet Merkezi camisinde cuma namazı kılan binlerce Türk ve yabancı Müslüman, Türk ordusunun Suriye’deki terör örgütüne karşı başlattığı operasyonun başarısı ve Mehmetçiğin zaferi için dua etti.

Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New York ve New Jersey’deki Türk camilerinde de kılınan cuma namazında edilen dualar semaya yükseldi.

New Jersey Paterson’daki Ulu Camisi’nde kılınan cuma namazına katılan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, birlik ve bütünlük çağrısında bulunarak, “(Barış Pınarı Harekatı ile ilgili) ABD kamuoyundaki iftira ve yalanlara karşı birlikte durmamız lazım. Sosyal medyada, siyasetçiler nezdinde ve her yerde gerçekleri anlatalım.” diye konuştu.

Yine ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde bugün kılınan sabah namazının ardından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Süresi okunarak dualar edilmişti.

#abd #"Barış Pınarı Harekatı" #New York Başkonsolosu Alper Aktaş #diyanet camileri dua
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@