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ABD'deki ISNA Kongresi'ne "Keşmir" damgası

- Çok sayıda Amerikalı Müslüman, Kuzey Amerika İslam Toplumunca Teksas eyaletinde düzenlenen "56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresi"nde bir araya geldi - Demokrat başkan aday adaylarından senatör Sanders katılımcılara hitap ederken, "Keşmir" konusunda Müslümanlara destek mesajı verdi - Vermont Senatörü Bernie Sanders: - "Hindistan yönetiminin Keşmir'deki otonomiyi sona erdirmesi, muhaliflere baskı uygulaması ve iletişimi bloke etmesi nedeniyle buradaki son durumdan dolayı endişeliyim. Hindistan'ın eylemleri kabul edilemez" - Video konferans yoluyla kongreye hitap eden Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Hindistan, Keşmir'deki eylemlerinin hesabını dünya kamuoyu önünde vermelidir"

Genel 01.09.2019, 13:17
ABD'deki ISNA Kongresi'ne

HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve on binlerce Müslümanı bir araya getiren "56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresi"ne Keşmir'deki son gelişmeler damga vurdu.

ISNA tarafından geleneksel olarak düzenlenen yıllık kongrenin bu yılki ana teması "Sosyal iyilik için süper gücün nedir?" olarak belirlendi.

Houston kentinde George Brown Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Demokrat başkan aday adayları Bernie Sanders ve Julian Castro'nun ile Pakistan Başbakanı İmran Han da video konferans yoluyla katıldı.

ABD başkanlık yarışında öne çıkan bir ismin ilk kez katıldığı yıllık kongrede konuşan Vermont Senatörü Sanders, on binlerce Müslümana hitabında, "Keşmir" konusunda güçlü destek mesajları verdi.

Sanders, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hindistan yönetiminin Keşmir'deki otonomiyi sona erdirmesi, muhaliflere baskı uygulaması ve iletişimi bloke etmesi nedeniyle buradaki son durumdan dolayı endişeliyim. Hindistan'ın eylemleri kabul edilemez. ABD, uluslararası hukukun uygulanması ve Keşmir halkının iradesini yansıtacak Birleşmiş Milletler (BM) destekli barışçıl bir kararının alınmasına destek vermelidir."

Öte yandan, bir başka Demokrat başkan aday adayı Julian Castro da kongredeki konuşmasında, Müslümanların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

- Başbakan Han'dan Hindistan'a "RSS-BJP" eleştirisi

Daha sonra, Pakistan'dan kongreye video konferans yoluyla bağlanan Başbakan Han ise "Keşmir" konusunda Hindistan yönetimini eleştirdiği konuşmasında, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu.

Han, Hindistan'ın Keşmir'deki uygulamalarının Nazi ideolojisine benzeyen ve Hintlilerin üstünlüğüne dayanan "RSS-BJP ideolojisinden" kaynaklandığını savunarak, "Hindistan, Keşmir'deki eylemlerinin hesabını dünya kamuoyu önünde vermelidir." ifadesini kullandı.

"Terörizmin dini olmaz, İslam'ın da terörle işi olmaz." diyen Han, özellikle Batı'da yükselen İslamofobi'nin giderek somut saldırılara dönüştüğüne dikkati çekti.

Kongre kapsamında açılan ve yüzlerce firmayı bir araya getiren fuarda, ABD'nin dört bir tarafından gelen katılımcılara zengin bir alışveriş imkanı da sunuluyor.

#abd #Başbakan İmran Han #Bernie Sanders #ISNA Kongresi #keşmir
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