ABD'den bazı Rus teknoloji firmaları ve şahıslara yaptırım
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Rus internet firması ve 7 şahsın, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurdu - Pompeo: - "ABD, demokratik yapımızı yıkmaya çalışan zararlı aktörlerle mücadele etmeyi sürdürecek ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gösteren Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmek konusunda çekinmeyecektir"
WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yaptırım listesine alınan firma ve şahısların, Rus iş insanı Yevgeniy Prigozhin'in finanse ettiği Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansına bağlı olduğunu belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
Pompeo, ülke içindeki seçim sürecine yapılacak muhtemel dış müdahaleleri tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "ABD, demokratik yapımızı yıkmaya çalışan zararlı aktörlerle mücadele etmeyi sürdürecek ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gösteren Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmek konusunda çekinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- Prigozhin, eski Özel Yetkili Savcı Mueller'in raporuna konu olmuştu
Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansı ve sahibi Prigozhin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna konu olmuştu.
Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Prigozhin'in sahip olduğu firma üzerinden çok sayıda internet trolü ile ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilmişti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2