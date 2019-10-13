Son Dakika
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi
Adıyamanlı Süryanilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi
Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş
Barış Pınarı Harekatı'na destek
Siviller yine hedef alındı

ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar

- ABD yönetimi, Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardım ayırdı

Genel 13.10.2019, 06:44
ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Suriye'de "acı çeken" etnik ve dini azınlıkların korunmasına çok önem verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye için orada acı çeken etnik ve dini azınlıkların korunması ve insan haklarının iyileştirilmesi için 50 milyon dolarlık yardımı serbest bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yardımın, Suriyeli insan hakları savunucu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve rehabilitasyon süreçleriyle uğraşan yardım kuruluşlarına gönderileceği bildirildi.

Diğer uluslararası aktörlerin de bu alanda yardım yapmalarının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yönetim için etnik ve dini azınlıkların hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğundan emin olmak en önemli önceliktir." değerlendirmesine yer verildi.

#suriye #Donald Trump #abd
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@