Son Dakika
BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
El-Bab İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı
Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi
Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Ceylanpınar’a 2 roket düştü

AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "(Barış Pınarı Harekatı) Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin" - "Türkiye ile ilişkiler karmaşık ancak hiç olmadığı kadar önemli"

Genel 09.10.2019, 18:29
AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
banner63

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin." dedi.

Juncker, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

"Türkiye ile ilişkiler karmaşık ancak hiç olmadığı kadar önemli." ifadesini kullanan Juncker, Türkiye'nin sadece göç değil, birçok açıdan çok önemli bir ortak olduğunu belirtti.

AB'nin, Türkiye-AB mutabakatına "tam olarak bağlı" olduğunu kaydeden Juncker, birliğin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali yardım programının somut sonuçlar verdiğini anlattı.

- "Güvenli bölgenin masraflarını karşılamayız"

Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin Suriye'yle sınırına ilişkin bazı güvenlik kaygıları bulunuyor. Buna rağmen Türkiye'ye ve tüm aktörlere itidal ve halihazırda başlayan operasyonu durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Operasyonun "iyi sonuçlar" doğurmayacağını savunan Juncker, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'de bunun masraflarını karşılamasını beklemesin. Bu konuyu Türk dostlarımızın dikkatine getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, Suriye'de çözümün sadece siyasi yollarla gerçekleşeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin de Juncker, "Ben bu konuda tam bir 'Kıbrıslıyım'. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde kalacağız." açıklamasını yaptı.

#ab #Barış Pınarı Harekatı #suriye
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@