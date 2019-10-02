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AB'den Kuzey Kore'ye tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bugünkü füze denemesini "kışkırtıcı" olarak nitelendirerek Pyongyang yönetimine "tüm nükleer silah faaliyetlerini durdurma" çağrısında bulundu.AB Dışişleri ve Güvenlik...

Genel 02.10.2019, 14:52
AB'den Kuzey Kore'ye tepki
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bugünkü füze denemesini "kışkırtıcı" olarak nitelendirerek Pyongyang yönetimine "tüm nükleer silah faaliyetlerini durdurma" çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinin uluslararası güven ortamına ve Kore Yarımadası'nda barışa zarar verdiği ifade edildi.

"Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi kışkırtıcı bir adımdır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Pyongyang yönetimine tüm nükleer silah faaliyetlerini ve balistik füze programını durdurma çağrısına yer verildi.

Açıklamada, ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin tekrar başlamasının beklendiğinin altı çizilerek AB'nin Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliği sağlayacak her türlü uluslararası diplomatik girişimi desteklediği vurgulandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtilmişti.


#ab #AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini #deneme #kuzey kore #nükleer
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