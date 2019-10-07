Son Dakika
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı
Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam
Genç milli güreşçilerden 54 madalya!
Sivasspor evinde yine kaybetmedi

AB'den "muhbirlere" üst düzey koruma

- AB Konseyi, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni bir düzenlemeye onay verdi

Genel 07.10.2019, 12:03
AB'den
banner63

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıran muhbirlere üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.

Kamu ya da özel sektörde muhbirlerin bilgi paylaşımı sağlaması için güvenli kanallar oluşturulmasını öngören yeni düzenleme, muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak.

Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.

Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.




#2021 #ab #konsey #koruma #muhbir
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@