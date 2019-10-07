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AB'den "muhbirlere" üst düzey koruma
- AB Konseyi, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni bir düzenlemeye onay verdi
Genel 07.10.2019, 12:03
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıran muhbirlere üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni düzenlemeyi onayladı.
AB Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı.
Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.
Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.
Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.
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