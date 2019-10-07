AB'den olası Suriye operasyonu açıklaması
- AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic: - "AB, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye'deki krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor"
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak siyasi çözümü desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin soruları yanıtladı.
Kocijcancic, "AB, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye'deki krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor." dedi.
Sözcü Kocijcancic, AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) siyasi çözüm sürecini ve Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizdi.
Suriye'nin kuzeydoğusunda tekrar silahlı çatışmaların alevlenmesinin, sadece oradaki sivillere zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda AB'nin desteklediği sivil girişimleri de zedeleyeceğini söyleyen Kocijcancic, "Türkiye'nin de parçası olduğu Astana garantörlerine çatışmayı sonlandırmaları için girişimlerini artırmaları, sivillerin korunması ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.
Kocijcancic, Türkiye'nin operasyon sonrasında bu bölgeye Suriyeli mültecileri geri gönderme planına ilişkin ise "Suriye'de siyasi çözüm sağlanmadan mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin şartların oluşmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Sözcüsü Kocijcancic, Suriye konusunun aynı zamanda gelecek hafta düzenlenecek Dışişleri Konseyinde görüşüleceğini duyurdu.
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