AB'den yeni terörle mücadele anlaşmaları
- Avrupa Birliği, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmaları imzaladı
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmalarına imza attı.
Anlaşmalar, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski tarafından Brüksel'de imzalandı.
Anlaşma uyarınca taraflar arasında bilgi alışverişi yapılacak.
Anlaşma töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Avramopoulos, Batı Balkanlar'dan ilk kez Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmalarına imza atıldığına dikkati çekti.
Avramopoulos, anlaşmalar kapsamında şiddet içeren aşırılık, yabancı terörist savaşçıların Avrupa'ya dönüşü, terör finansmanı ve kara para aklamayla mücadele gibi alanlarda iş birliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
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