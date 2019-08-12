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ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu
Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa’ya gelen 6 kişilik ABD’li heyet, sınır hattında incelemede bulundu.
Genel 12.08.2019, 18:14
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde 6 kişilik ABD’li askeri heyet Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3. Hudut Alay Komutanlığında bir süre bekleyen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Minibüsle sınır hattını gezen heyete Türk yetkililer de eşlik etti.(Mehmet Dikeç - Şinasi İnan/İHA)
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