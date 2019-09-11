Son Dakika
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Günün Özeti - 11 Eylül 2019
Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan’a teşekkür ziyareti
“Anaların yükselen hıçkırıklarına kayıtsız kalan da sorumlu”
Uğur Dündar'a "okuma" cezası
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı
ABD’li komutanlar Akçakale’den ayrıldı
Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü
Vergi dairesine terör saldırı davası

ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale’de

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Genel 11.09.2019, 16:32 11.09.2019, 16:52
ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale’de
banner63

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Uçakla Gap Havalimanı’na gelen Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson’un burada Türk askeri yetkililerle; Suriye’de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge, ABD ile Türkiye’nin müşterek kara devriyeleri ve PKK/YPG terör örgütünün bölgeden çekilmesi ile ilgili görüşme gerçekleştirecekleri belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#akçakale #ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson #ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@