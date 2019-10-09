ABD'li uzmandan

ANKARA (AA) - ABD merkezli Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının, Barack Obama döneminde bozulan Amerikan dış politikasına denge getirme çabası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Doran, New York Post gazetesinde yazdığı makalede, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice'ın, Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini çekme kararını "çılgınca" olarak yorumlandığını hatırlattı.

Obama dönemi yetkililerinin, son günlerde tekrarladığı "Trump'ın kararının DEAŞ'ın yenilmesinde ABD adına savaşan YPG'yi yalnız bırakmak anlamına geldiği" yorumunun ziyadesiyle yanıltıcı olduğunu kaydeden Doran, "Rice ve iş arkadaşları, bizi Obama ekibinin Orta Doğu'ya istikrar getirmede YPG gibi gruplar ile çalışarak oldukça etkili bir planı olduğuna; değişken ve fevri Trump'ın ise Ankara ile yakınlaşmaya çalışarak bu planı çöpe attığına inandırmaya çalışıyor. Saçmalık." değerlendirmesini yaptı.

YPG/PKK ile kurulan yakın ilişkinin, Trump'a derin stratejik ikilemler olarak miras kalan kestirme bir çözüm olduğunu belirten Doran, Trump'ın Obama'dan DEAŞ ile mücadelede bölgede daha da büyük kargaşayı garanti eden, Amerikan güçlerini muhal bir konuma koyan işlevsiz bir strateji miras aldığını vurguladı.

- "YPG ile ittifakın maliyeti Türkiye'yi uzaklaştırma oldu"

Türkiye'deki terörist grup PKK'nın Suriye kanadının YPG olduğunun altını çizen Doran, Obama yönetiminin DEAŞ ile mücadelede birinci müttefikini YPG/PKK olarak belirlemesinin, ABD'nin en yakın müttefiklerinden Türkiye'yi uzaklaştırma gibi bir maliyeti olduğuna işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın, Türkiye'de 40 bin insanın ölümüne yol açtığını anımsatan Doran, Ankara'nın Obama yönetimine "YPG/PKK ile ittifak kurmayın" uyarılarına rağmen, Obama'nın İran ile stratejik bir anlaşmaya varma çabasının doğrudan bir sonucu olarak bu ilişkinin kurulduğunu ifade etti.

Doran, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ayn el Arab kenti DEAŞ tarafından kuşatıldığında, o zamana kadar savaşa askeri müdahalede bulunmayan Obama'ya ABD kamuoyundaki kuşatmanın askeri olarak kırılması baskısı geldiğini hatırlattı.

Michael Doran, Obama yönetiminin, Beşşar Esed rejiminin yakın müttefikleri olan Rusya ve İran'ı kızdırmamak için ABD'nin doğrudan müdahale etmeyi değil, Rusya ve İran ile sıcak ilişkileri olan ve Esed rejimini devirmeyi amaçlamayan "YPG"yi yerel bir müttefik olarak seçtiğinin altını çizdi.

- "Trump, Amerikan dış politikasına yeniden denge getirmeye çalışıyor"

"Yani Trump, YPG'ye ihanet etmiyor; Amerikan dış politikasına yeniden denge getirmeye çalışıyor." ifadesini kullanan Doran, YPG/PKK'nın da Washington ile ilişkisinin geçici olduğunun farkında olduğuna, ABD'ye iyilik olsun diye savaşmadığına dikkati çekti.

Doran, "Amerika, YPG'yi eğitti, donattı ve fonladı. Ona, bölgedeki tüm hasımlarını yenmesini sağlayan hava bombardımanı da dahil güçlü bir askeri destek verdik. Bu yardım sayesinde, grubun gücü, etkisi ve bölgesel etki alanı hayallerinin bile ulaşamayacağının ötesine ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

"YPG, ABD'nin çabasından son derece kar ederken, Türk-Amerikan ilişkileri aynı ölçüde zarar gördü." yorumunda bulunan Michael Doran, DEAŞ sorununu bu şekilde çözmenin Susan Rice'ın kelimeleriyle "çılgınca" bir yöntem olduğunu aktardı.

Doran, "Eğer Rice ve Obama ekibi, bu karmaşıklık için birilerini suçlamak istiyorlarsa, aynaya bakmayı düşünmeliler." ifadesine yer verdi.