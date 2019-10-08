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ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı

- ABD Dışişleri Bakanlığının, "azil soruşturmasına" dair Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a ifade vermeye gitmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi - İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff: "Bu tanığın ve söz konusu mesajların yönetim ile eşdeğer olan Kongreye teslim edilmemesi, anayasal işlevlerin engellenmesine yönelik güçlü birer kanıttır" - Sondland'ın avukatı Robert Luskin: "Büyükelçi Sondland, hayal kırıklığı içinde kendisine iletilen talimata uymak zorunda kalmıştır"

Genel 08.10.2019, 23:33
ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine
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WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, "azil soruşturmasına" dair Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a ifade vermeye gitmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapması ile dikkati çeken oteller zinciri sahibi Sondland'ın, Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçen telefon görüşmesine dair önemli bilgilere sahip olduğu ileri sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "azil soruşturması" kapsamında Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Sondland'a ifadeye gitmemesi yönünde talimat verdi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Bakanlığın söz konusu talimatına tepki gösterdi.

Schiff, Gordon Sonland'ın Trump ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmeye dair hassas bilgilere ve Ukraynalı yetkililer ile kendisi arasında atılan önemli mesajlara sahip olduğunu belirtti.

Bu bilgilerin Trump'ın azil sürecinde önemli bir delil teşkil ettiğini ileri süren Adam Schiff, "Bu tanığın ve söz konusu mesajların yönetim ile eşdeğer olan Kongreye teslim edilmemesi, anayasal işlevlerin engellenmesine yönelik güçlü birer kanıttır." dedi.

Sondland'ın avukatı Robert Luskin ise müvekkilinin her zaman ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve İstihbarat Komitesi önünde de anlatmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak Büyükelçi Sondland, hayal kırıklığı içinde kendisine iletilen talimata uymak zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

#Donald Trump #Joe Biden #Volodymyr Zelensky
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