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"ABD'nin görüşme çabaları gösteriden ibaret"

- İran lideri Ali Hamaney: "ABD'liler, AB ülkelerinin de desteği ve yardımını alarak Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme yapmak istedi. Neticesiz kalan bu çabalar salt olarak gösteriden ibaret ve amaç İran'ın yenildiği mesajını vermek"

Genel 02.10.2019, 16:09
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TAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, Washington yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de desteğini alarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığını ancak bunun sadece bir "gösteriden ibaret" olduğunu ileri sürdü.

Başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanları ile bir araya gelen Hamaney, ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, maksimum baskı politikasını artırarak İran'ı yumuşamaya zorlayacağını düşündüğünü ancak Washington yönetiminin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını savunan Hamaney, Ruhani-Trump görüşmesine yönelik çabalara ilişkin ise şunları kaydetti:

"ABD'liler, AB ülkelerinin de desteği ve yardımını alarak Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme yapmak istedi. Neticesiz kalan bu çabalar salt olarak gösteriden ibaret ve amaç İran'ın yenildiği mesajını vermek."

İran'ın "ciddiyet ve kararlılıkla" istediği neticeye ulaşmak için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini kaydeden Hamaney, Atom Enerjisi Kurumunun bundan sorumlu olduğunu ve hükümetin de açıkladığı planı uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Hamaney ayrıca, Trump'ın bölgede 7 trilyon dolar harcandığını itiraf ettiğini ancak bunun karşılığında zarar ve yenilgi dışında bir şey elde edemediklerini ileri sürdü.


#Hamaney #iran #Ruhani #Trump
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