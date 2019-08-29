"ABD'nin hedefi rejimi yıkmak"
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi: "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır"
İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a baskıyı artırarak "rejimi yıkma" amacında olduğunu söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen "Devrim Sürecinde Dış İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı" konferansında konuşan Arakçi, "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır." dedi.
- "ABD bir oyuna girdi, ama istediği sonucu alamadı"
Arakçi, "ABD'nin başında Donald Trump'ın yerine kim olursa olsun nükleer anlaşmadan çıkardı. Onlar (Washington yönetimi) nükleer anlaşmayı imzalamakla bir oyuna giriştiler, fakat istedikleri sonucu alamadılar. İran ise bölgede az ya da çok bir güce ulaştı ve direniş unsurları zayıflamak yerine daha da güçlendi." değerlendirmesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, ABD'yle mücadelede tüm kurumlar arasında iş birliği olması gerektiğini, bu konuda ülke dışı operasyonlardan sorumlu Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bir fark olmadığını sözlerine ekledi.
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