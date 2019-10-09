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"ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir"

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır"

Genel 09.10.2019, 11:54

NUR SULTAN (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki politikasının tüm bölgeyi yakabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Irak'taki Kürtlerin, ABD'nin Suriye'deki eylemlerinden endişeli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." dedi.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin çelişkili olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

- "ABD verdiği sözlerinde durmadı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini birçok kez duyurduğunu hatırlatan Lavrov, "Trump, sonradan bu tür kararları frenledi. ABD verdiği sözlerinde durmadı." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözümü için diyaloğun şart olduğunu savunarak Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı açıklamaların ardından Şam yönetimi ve YPG/PKK terör örgütü temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.

Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması dahil olmak üzere Suriye'nin bu bölgesindeki problemin çözümü için iki taraf arasında diyaloğun kurulmasını teşvik ettiğimizi vurguladık. Diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız. Bunun destekleneceğini umuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lavrov, "Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye toprak bütünlüğüne kesin saygı duyduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.


#abd #rusya #Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov #suriye #türkiye
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