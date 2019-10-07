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Abdulmehdi ile Pompeo telefonda görüştü

- Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak'taki gösteriler ve son durumu ele aldı

Genel 07.10.2019, 11:19
Abdulmehdi ile Pompeo telefonda görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, kendisini arayan Pompeo ile Irak'taki gösteriler ve son durumu ele aldı.

Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin ülkedeki durumu kontrol altına aldığını ve hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermek için reform paketi sunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Irak'a duyduğu güvene vurgu yaparak, ülkesinin Irak'ta istikrarın ve güvenliğin sağlanması çabalarını desteklediğini ifade etti.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 104 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.


#ABD Dışişlei Bakanı Mike Pompeo #Başbakan Adil Abdülmehdi #Gösteri #ırak
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