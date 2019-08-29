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Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
- Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde aynı kavşakta 10 saniye arayla yaşanan kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı
Genel 29.08.2019, 13:10
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı.
Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor.
Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.
İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.
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