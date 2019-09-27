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"Açık otoparklar acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabilir"

- TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş: - "TOBFED bünyesinde faaliyet gösteren tüm açık otoparklar acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabilir. TOBFED'e bağlı olsun ya da olmasın etrafında bina bulunmayan tüm açık otoparkların acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılmasını AFAD yetkililerine öneriyoruz"

Genel 27.09.2019, 10:29

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, TOBFED bünyesinde faaliyet gösteren tüm açık otoparkların acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, dün İstanbul'daki deprem sonrasında trafiğin sıkıştığına değinerek, depremden hemen sonra ana arterlerin yanı sıra sokak aralarının da trafik nedeniyle kitlendiğini anlattı.

İnsanların panik halinde bir an önce çocuklarına, ailelerine ulaşmak için arabalarına koştuğunu ifade eden Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Acil müdahale gerektiren bir olay olsaydı itfaiye, ambulans ve kurtarma ekiplerinin ulaşımında büyük gecikme yaşanacaktı. Vatandaşlarımızdan acil durumlarda toplu taşımaya yönelmelerini istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın bir an önce bilinçlendirilmesi, deprem anında ulaşımda ne yapılması gerektiğinin ve acil ulaşım planının bir an önce açıklanması şarttır."

Bakırtaş, federasyon üyelerinin üyelerinin acil durumlarda göreve hazır olduğunu ve federasyon bünyesinde faaliyet gösteren tüm açık otoparkların acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabileceğini belirterek, şu önerileri sundu:

"TOBFED'e bağlı olsun ya da olmasın etrafında bina bulunmayan tüm açık otoparkların acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılmasını AFAD yetkililerine öneriyoruz. Ayrıca başta vale görevlilerimiz olmak üzere oto bakım sektörünün tüm iş kollarında çalışan personelimiz, acil durumlarda yetkililer tarafından verilecek olan her göreve hazırdır."

#deprem #istanbul #TOBFED #Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş
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