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Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı
- Pazar günü tek oturumda yapılacak sınav için hazırlanan belgeler, üniversitenin internet sayfası ya da Açıköğretim bürolarından edinilebiliyor
Genel 10.09.2019, 16:42 10.09.2019, 17:59
ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan "Öğrenci Girişi" bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ya da Açıköğretim bürolarından alabilecek.
Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor
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