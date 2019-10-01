Son Dakika
Kahramankazan, çınarlarını unutmadı
İş dünyasından elektriğe zam öfkesi
Mercedes-Benz Fashion Week 8 Ekim'de başlıyor
İstanbul’da halk otobüsü kaza yaptı
Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü
Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de

Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

- Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı

Genel 01.10.2019, 14:58
Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
banner63

GAZZE (AA) - İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

Şehitler ve Esirler İçin Kudüs Ruhu Derneği tarafından, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Eylemciler taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerine dikkati çekti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, burada yaptığı konuşmada, başta 62 gündür açlık grevinde olan Tarık Kadan olmak üzere, İsrail hapishanelerindeki tüm tutukluların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Tutuklularla dayanışma için İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yapan Mudellel, uluslararası topluma "İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için adım atılması" çağrısında bulundu.

Mudellel ayrıca, Ramallah yönetiminden de Filistinli tutukları uluslararası alanda savunmasını ve gerçekleştirilen ihlallerde sorumluluğu bulunan İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.


#gazze #hapishane #israil
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@