Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.



Filistin Esirler Cemiyeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Kızılhaç temsilciliği önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.



Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eylemle İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.



Filistinli mahkumların idari tutukluğa karşı çıktığını aktaran Faris, açlık grevindeki tutukluların sağlık durumlarının kötü olduğunu ve ölümle pençeleştiklerini ifade etti.



İdari tutukluluk uygulaması son bulana dek mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Faris, uluslararası taraflara İsrail'e baskı konusunda devreye girme çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 9 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu açıklamıştı.

- İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.