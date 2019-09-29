Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi
- Adalet Bakanlığınca, Gine ve Pakistan'ın ardından Filipinler'de de alternatif çözüm yollarından arabuluculuk eğitimi verildi
ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca, Gine ve Pakistan'ın ardından Filipinler'de de alternatif çözüm yollarından arabuluculuğa ilişkin eğitim verildi.
AA muhabirinin Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin arabuluculukla ilgili attığı adımlar ve elde edilen başarı, bazı ülkelerin dikkatini çekti.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığına farklı ülkelerden arabuluculuğa yönelik iş birliği teklifleri geldi. Bakanlık ise adli iş birliği çerçevesinde, talep eden ülkelere uzman ve arabulucu göndererek eğitim verilmesini kararlaştırdı.
Adalet Bakanlığının ikinci durağı Gine'de ise eğitimler Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle düzenlendi. Gine Arabuluculuk Kurumunda çalışan 42 kişi eğitime alındı. Eğitim alanlar arasında eski Gine Başbakanı Muhammed Said Fofana da bulundu.
Eğitimlerle ilgili Filipinler'den gelen talep üzerine bu ülkede de programlar düzenlendi.
Böylece, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda eğitim düzenlediği ülke sayısı 3 oldu.
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