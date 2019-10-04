TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor." dedi.

Gül, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, basit yargılama usulünde asliye cezanın görevine giren ve iki yıla kadar olan suçlarda mahkemenin yazılı savunmaları alacağını belirtti.

Duruşma yapılmaksızın karar vermenin mümkün olabileceğini anlatan Gül, "Burada da hakim yine basit yargılama itibarıyla kararı benzer usulle duruşmasız verecek ve herkes bu kararı alacak. Elbette verilen hükümlere karşı itirazlar mümkün olacak, itiraz olursa duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam edilecek. Böylece bu basit yargılamada da yaklaşık 350 bin dosya kapsama girmektedir. Bunların anlamı, Trabzon Adliyesinde, Türkiye'nin herhangi bir adliyesinde böyle artık uzun fermanlara dönen duruşma listeleri yerine, asliye cezalarda, ağır cezalarda vatandaşın gecikmeksizin çok nitelikli davaları ile ilgili hemen hakim ve savcılarımız da buralara yoğunlaşacak. Elbette diğer suçlarda çok önemli, bunları da önemli olduğu için gecikmeksizin yerine getiriyoruz. 3 yıl sonra şurada meydana gelmiş belli suçlarla ilgili üç gün içerisinde veriyorsanız insanın yüreği soğuyor, 'adalet tecelli etti' diyor. 'Üç yıl sonra gelecek adaleti ben ne yapayım, geç gelen adalet adalet değil' diyor. Oralarda da adaletin tez tecelli etmesi ne oluyor, gerçekleşmiş oluyor. İşte bu anlamdaki sistem sizlerin eliyle ortaya çıkacak, kanunların çıkması yeterli değil, önemli olan yine bu kanunların uygulayıcılar elinde daha da güzel şekillenmesi." diye konuştu.

- "Yasal yükümlülük olarak geliyor"



"Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor." diyen Gül, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gerek sağlık, gerek farklı sebeplerle dosyada bulunan bu belgeler bakıyorsunuz sosyal medyada yayımlanıyor, dolaşıyor. Bu çocuk büyüyecek, bu çocuk sosyal hayata girecek, bu çocuğun kamuda tüm bu verilerinin yayımlanması, alenileşmesi bu kişi için en büyük istismardır, öbür fiil kadar istismardır, işte bunun gizliliğini sağlayacak, mahkeme dosyasında muhafaza edecek şekilde de bir düzenleme yer almaktadır."

Türkiye'de hukuk eğitimin kalitesinin daha da artacağına olan inancını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Açılan çok fazla hukuk fakülteleri, kontenjanların daha yukarıya çıkması bizim için önemli ve bu başarı puan sıralamasında yukarıya çıkması en azından sistemde fakültenin sayısı fazla olsa bile niteliği, öğrenci niteliğini artıracaktır. Şu anda 200 bin başarı puanındaki kişiler giriyor ama biz bunun en azından 100 bin olmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki düzenlemeler hukuk eğitiminin kalitesini artıracaktır. Türkiye'de hukuk sorununun temelinde nitelikli hukukçu sorunun da olduğunu unutmamamız lazım. İşte bu da hukuk eğitiminin kalitesinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Bunun bir nebze de olsa kalitesini artırmak için hukuk mesleklerine giriş sınavı da yine bu düzenlemede yer almaktadır. Böylece bu sınavda başarılı olmanın icabı sebebiyle hem hukuk fakülteleri üniversitede eğitim kalitesini artıracak hem de öğrenci arkadaşlar yoğun bir şekilde teori ve pratiklerini güçlendireceklerdir. Bu da hem avukatlık mesleği hem hakimlik mesleği hem noterlik mesleği adına çok önemli bir gelişme olacaktır, kaliteyi artıracaktır, bu sınavda çıtayı yukarıya inşallah çıkaracaktır. Keza hakimler ve savcıların alımına ilişkin şu anda sadece bakanlık yöneticilerinin mülakat kurulunda olduğu bir sistem var, bu sisteme Yargıtay, Danıştay ve HSK'den de görevlilerin, ilgililerin katılımı ile sürecin daha katılımcı bir şekilde mülakat kurulunun oluşmasını hedefliyoruz. Böylece yargıya olan güvenin artması yönünde çok önemli düzenlemelerin hayata geçmesi ama daha önemlisi bunların daha güzeliyle uygulamada, uygulayıcıların, sizlerin elinde şekillenmesi çok önemli. Sizlerin elinde bu reformların bir şahesere döneceğine ve vatandaşlarımızın yargıya olan güveninin daha da artacağına inancım tamdır."

Toplantıya, Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Şaban Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, başsavcılar, komisyon başkanları ve diğer yargı mensupları katıldı.

(Bitti)







