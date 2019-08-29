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Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu.
Genel 29.08.2019, 07:37 29.08.2019, 10:52
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Fatma Amaye (17) gece 3 aylık bebeği Muhammet Yusuf Amaye'yi emzirip beşiğinde uyuttu.
Sabah uyanan baba Mahmut Amaye (22), bebeğini kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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