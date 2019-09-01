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Adana'da aranan cinayet hükümlüsü berberde yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak 2013'te merkez...

Genel 01.09.2019, 08:07 01.09.2019, 11:30
Adana'da aranan cinayet hükümlüsü berberde yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak 2013'te merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada, tabancayla Özcan Ayyıldız’ın öldürdüğü, Abdullah Yiğit'i ise yaraladığı iddiasıyla Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ercan Kartalmış'ın (32) tutuksuz yargılandıktan sonra teslim olmadığını belirledi.

Kartalmış'ın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis, firari hükümlüyü tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, adliyeye sevk edildi. Kartalmış, daha sonra cezaevine gönderildi.

#adana #berber #Cinayet hükümlüsü #yakalandı
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