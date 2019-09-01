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Adana'da aranan cinayet hükümlüsü berberde yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak 2013'te merkez...
Genel 01.09.2019, 08:07 01.09.2019, 11:30
ADANA (AA) - Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.
Kartalmış'ın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis, firari hükümlüyü tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, adliyeye sevk edildi. Kartalmış, daha sonra cezaevine gönderildi.
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