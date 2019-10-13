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Adana'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Genel 12.10.2019, 12:25 12.10.2019, 12:43
Adana'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin kırsal mahallelerinden Postkabasakal'da, 8 Ekim'de evinden ayrılan ve geri dönmeyen Adem Bozkurt'tan (39) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen AFAD ve AKUT ekipleri, iz köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Ekipler, mahallede ve çevredeki ormanlık alanda Bozkurt'u arıyor.

Kayıp Adem Bozkurt'un ağabeyi Yasin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, "En son köy meydanında bakkaldan alışveriş yapmış. Kardeşim eve dönmeyince jandarmaya haber verdik. Arama yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Adem Bozkurt #adana #kozan #kayıp #AFAD #jandarma #akut
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