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Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu.

Genel 12.10.2019, 14:23 12.10.2019, 14:40
Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu.

İlçenin kırsal mahallelerinden Postkabasakal'da, 8 Ekim'de evinden ayrılan ve geri dönmeyen Adem Bozkurt'u (39) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, iz köpeklerini de kullanarak arama çalışması başlattı.

Ekipler, mahalleye yakın bir yerdeki gölette Bozkurt'un cesedine ulaştı.

Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kozan #ceset #Adem Bozkurt #adana
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