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Adana'da okul önlerinde “sigara operasyonu“
ADANA (AA) - Adana'da, okul önlerinde sigara ve tütün mamulü satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 15 kişiye idari para cezası verildi.
Genel 12.09.2019, 14:51 12.09.2019, 16:50
ADANA (AA) - Adana'da, okul önlerinde sigara ve tütün mamulü satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 15 kişiye idari para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 114 adrese 125 ekip ve 300 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, bin 121 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 320 doldurulmuş tek sigara, 48 bin 436 boş makaron, 394 kilogram kıyılmış tütün, 38 gümrük kaçağı puro ve 2 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirdi.
Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
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