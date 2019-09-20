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Adana'da “provokasyon“ operasyonu

Dün akşam bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından provokasyon yaptığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

Genel 20.09.2019, 10:06 20.09.2019, 11:32
Adana'da “provokasyon“ operasyonu
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ADANA (AA) - Adana'da, dün akşam bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği ileri sürülen 25 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan grubun içinden bazı şüphelilerin iş yerlerine ve araçlara zarar vermesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde ve sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddia edilen şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Gözaltı sayısının daha da artabileceği bildirildi.

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#adana
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