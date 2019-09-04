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Adana'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

- Kazada, sözleşmeli er görevinden istifa etmesinin ardından organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek yaşamını yitirdi

Genel 04.09.2019, 08:34 04.09.2019, 11:46
Adana'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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ADANA (AA) - Adana'da sözleşmeli er görevinden ayrılıp fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek, motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde Hüseyin Şimşek'in (26) kullandığı 01 F 8074 plakalı motosikletle Hamdi S. yönetimindeki 38 SN 500 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

Şimşek'in sözleşmeli er olarak bir süre Suriye'de de görev yaptığı ve 11 ay önce görevinden istifa edip sanayi bölgesindeki fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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