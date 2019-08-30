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Adana'da uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Genel 30.08.2019, 10:14 30.08.2019, 12:22
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu hap satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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