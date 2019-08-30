Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu hap satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda U.Z, M.S.Z, Ç.K ve A.T. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.