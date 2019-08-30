Adana'daki cinayet
- Bıçaklanarak öldürülen kişinin firari oğlu yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da babasının bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştığı iddiası ile aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 hafta önce merkez Seyhan ilçesinde R.T'nin (59) bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yaptığı çalışmayla maktulün şüpheli konumundaki firari oğlu H.T'nin izine ulaştı.
Ekip, ilçedeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı H.T'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli H.T, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bahçeşehir Mahallesi'nde E.Z. (54), 9 Ağustos'ta evine gelen R.T'nin, oğlu M.T. (25) tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuştu.
Adrese giden 112 Acil Servis ekibi bıçaklanan R.T'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, olayla ilgili maktulün eşi S.T. (52), oğlu M.T. ve evine gittiği E.Z. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden M.T. ve E.Z. tutuklanmış, S.T. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Cinayetle ilgili maktulün firari oğlu H.T'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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