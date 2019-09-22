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Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Genel 22.09.2019, 08:39
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.

Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


#FETÖ #operasyon #adana
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