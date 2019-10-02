Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
- Merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kuzenleri tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kuzenleri tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzenleri H.K. ve A.K. sokakta tartıştı.
Daha sonra çıkan kavgada Eray Demir K. tabancayla yaralandı.
Şüpheliler H.K. ve A.K. olayın ardından motosikletle kaçtı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla başka bir özel hastaneye sevk edilen Eray Demir K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlıların yakınlarına ait olduğu belirtilen, olay yerinin yakınındaki bir kahvehaneye, maktulün yakınlarınca taş ve sopayla zarar verildiği öne sürüldü.
Polis ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada müstakil bir evin bahçesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
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