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Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
- Örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı
Genel 08.09.2019, 10:34 08.09.2019, 10:37
ADANA (AA) - Adana’da, FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Görevinden ihraç edildiği belirlenen eski öğretmen H.B, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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