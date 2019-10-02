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Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
- Kentte yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler yasaklandı
Genel 02.10.2019, 17:20
ADANA (AA) - Adana'da, yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla yarından başlayarak 15 gün süreyle, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle" gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı aktarıldı.
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