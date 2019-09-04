Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığı

- Kozan ilçesinde hasarlı araçları internet üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

Genel 04.09.2019, 16:37
Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığı
banner63

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internet sitesi üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hasarlı araçlara ait görüntüleri alarak, internet sitesinde kendisinin gibi gösterip aynı aracı birden çok kişiye sattığı tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında hasarlı araç satışı bahanesiyle yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı.

Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, iki kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

#adana #dolandırıcılık #kozan #operasyon
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@