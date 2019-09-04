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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığı
- Kozan ilçesinde hasarlı araçları internet üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı
Genel 04.09.2019, 16:37
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internet sitesi üzerinden kendisinin gibi göstererek birden fazla kişiye sattığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında hasarlı araç satışı bahanesiyle yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı.
Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, iki kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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