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Adana'da kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
- Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Genel 27.09.2019, 09:43
ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Toktamış Mahallesi yolunda, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı.
Yaralı, kaza yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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