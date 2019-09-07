Son Dakika
Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama
Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı
İdlib’de insanlık dramı
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Türkiye milli teknoloji hedefini göklere taşıyor
Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
Dünya Motokros Şampiyonası
Otizmli ikizlerin hedefi milli forma
"Yerel para kullanımı Ukrayna ile ticaretimizi artıracak"
7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı
"Küçük ev" akımı Türkiye'de yaygınlaşıyor

Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri sabah okula geldiklerinde bazı klimaların elektrik kablolarının...

Genel 07.09.2019, 10:23
Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.

Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri sabah okula geldiklerinde bazı klimaların elektrik kablolarının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülere şüphelilerin ayrı ayrı okula girip bir süre gezinmesi, daha sonra zanlılardan birinin hızla okuldan uzaklaşması yansıdı.

Ekip, görüntülerden eşkalini tespit ettiği zanlıları yakaladı.

Şüpheliler U.B. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

#adana
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@