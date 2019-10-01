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Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Genel 01.10.2019, 20:50
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
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