Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Ceylan yönetimindeki 64 AB 413 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.N, H.T, E.N, H.S. ve E.N. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.