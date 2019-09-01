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Adana'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Genel 01.09.2019, 08:17
Adana'da uyuşturucu operasyonu
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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.M.Ç, F.S, H.Ç. ve eşi A.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde 2 kilo 502 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, bir kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hassas terazi ele geçirildi. Evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen H.Ç'nin ifadesinde, arazide koyun otlatırken uyuşturucu maddeyi bulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık bir yıl önce kentte 50 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan firari zanlı S.B. de ekiplerce yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ç, Y.M.Ç. ile S.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

#adana #gözaltı #tutuklama #uyuşturucu
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