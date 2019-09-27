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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

- "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanığın ise beraatine karar verildi

Genel 27.09.2019, 18:06
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 5 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan biri 4 yıl 2 ay, diğeri ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Şenay Ateş, Mehdi Orhan, A.T.T, İ.K. ve M.Y. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Mehdi Orhan, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanıklar Şenay Ateş'i 4 yıl 2 ay, Mehdi Orhan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanıklar A.T.T, İ.K. ve M.Y'nin ise beraatine karar verdi.


#FETÖ/PDY davası #hüküm #karar duruşması #savunma
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