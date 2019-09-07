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Adanafest İstanbul'da başladı

- Festival kapsamında stantları gezen katılımcılara, Adana'nın yöresel lezzetleri ikram edildi

Genel 07.09.2019, 17:47 07.09.2019, 18:06
Adanafest İstanbul'da başladı
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İSTANBUL (AA) - Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Adanafest başladı.

Etiler'deki Sanatçılar Parkı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde stantları gezen katılımcılara, Adana'nın yöresel lezzetleri ikram edildi. Kebap ustalarının 60 metrelik dürüm yaptığı festivalde, vatandaşlar beğendikleri ürünlerden de satın aldı.

Festivale katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, stantları gezdi, ikram edilen yiyecekleri tattı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün Adana'nın lezzetini İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da ülkemizin her yerinden insanlar yaşıyor dolayısıyla İstanbul bu yönde sorumluluk almalıdır. Türkiye'nin bir yerinde bir eksiklik varsa bir sıkıntı varsa bu konuda bir motivasyon sağlamalıdır, lokomotif ve takipçi olmalıdır." dedi.

Festivale, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

#adana kültür ve dayanışma derneği #AdanaFest #Sanatçılar Parkı
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