Adıyaman'da “Gastronomi Günleri“ başladı
Adıyaman'da düzenlenen "Gastronomi Günleri" kent merkezinde başladı. Etkinlik Valilik, Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle gerçekleştirildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen "Gastronomi Günleri" kent merkezinde başladı.
Valilik, Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kortej yürüyüşü ile başladı.
Kortej yürüyüşünün ardından Demokrasi Parkında Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından sergi açıldı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yaptığı açıklamada, "Gastronomi Günleri"nin başladığını belirterek, fotoğraf sergisinin de Adıyaman'ın gastronomi açısından zengin bir kent olduğunu gösterdiğini söyledi.
Pekmez, Adıyaman'ın birçok tarihi ve kültürel zenginliğine sahip olduğuna işaret ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu.
Japonya'dan Adıyaman'a gezmeye gelen turistlerin de çiğ köfteden tattığı görüldü.
Etkinlik, "Adıyaman Harfane Grubu"nun konseriyle devam etti.
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