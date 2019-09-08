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Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Mehmet Emin Çavuş idaresindeki 02 AL 644 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada,...
Genel 08.09.2019, 01:47 08.09.2019, 08:08
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Çavuş ile motosikletteki Abdurrahman Biçer, Emine ve Ela Bulut yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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